Тихонов — о драке со Скалицки: оставалось убегать или защищаться

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов прокомментировал свою драку с Павлом Скалицки во время матча со «Слованом» (5:0).



«Было столкновение у борта, соперник неудачно упал, ударился головой о борт. Страшно – я даже испугался. Но он сразу вскочил, начал махать руками. Оставалось или убегать, или защищаться. Пару раз друг друга ударили, всё.



Мы играли хорошо все 60 минут и в нападении, и в защите. Коскинен здорово отыграл. Хотели удачно завершить выезд. Две игры провели здорово, третью хотели так же. Настраивались на то, чтобы всё было по плану, по заданию – так и получилось», — цитирует Тихонова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.