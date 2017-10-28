Антипин: мне ещё нужно «поймать» игру в НХЛ, несколько матчей провёл слабо

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин поделился мнением о своей адаптации к Национальной хоккейной лиге.



«Первую игру провёл нормально, а следующие не очень хорошо. Мне указывают на ошибки и помогают их исправить. Дальше должно быть лучше. Смогу ли я стать одним из лидеров обороны клуба НХЛ? Мне кажется, всё реально. Всё в конечном счете зависит от меня. Просто надо работать и выполнять то, что требуется. Опыт, конечно, кое-какой есть, и это помогает, но всё равно игра здесь другая и её ещё нужно поймать. Привыкнуть к другой скорости, к тому, что некоторые моменты играются просто иначе на больших площадках. Это придёт. На всё нужно время.



Контакт непросто найти из-за языкового барьера. Конечно, могу пообщаться с ребятами на простые темы, но пока есть что есть. Прогресс в английском чувствую, но в целом пока он оставляет желать лучшего. Клуб помогает, на арену специально приходят учителя. Да что там говорить, знал бы, что буду играть в НХЛ, учил бы английский с детства», — цитирует Антипина официальный сайт лиги.

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.