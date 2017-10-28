Даллмэн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории КХЛ с 398 очками

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн сделал результативную передачу в матче с «Северсталью» (3:4 ОТ). Таким образом, хоккеист сборной Казахстана вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги.



На счету 36-летнего Даллмэна 398 очков. Он обошёл экс-нападающего «Барыса» Брэндона Боченски, который совершил 397 результативных действий. Четвёртое место занимает Вадим Шипачёв. Бывший нападающий СКА набрал в матчах КХЛ 481 очко

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