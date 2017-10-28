Сборная России U17 в выставочном матче взяла верх над «Атлантами»

Юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) провела третий из трёх выставочных матчей в рамках подготовки к Мировому кубку вызова в Канаде. Команда Владимира Филатова одержала победу над «Атлантами» со счётом 5:1.



Олег Зайцев открыл счёт в матче в середине первого периода, форварду ассистировал Данила Хулапов. Вскоре после старта вторых двадцати минут игры Илья Николаев удвоил преимущество сборной России, однако довольно скоро гости сумели отыграть одну шайбу. Тем не менее для «Атлантов» этот гол так и остался единственным — Егор Спиридонов оформил дубль в течение трёх минут, а в третьем периоде Даниил Заруба поставил точку в выставочной игре.



По предварительной договорённости помимо традиционной серии послематчевых бросков команды сыграли овертайм в формате «три на три», однако забросить шайбу не удалось ни тем, ни другим. В серии послематчевых бросков победу праздновали номинальные гости.



1 ноября российские юниоры отправятся в Канаду, где примут участие в традиционном турнире «Мировой кубок вызова». До старта турнира команда проведёт выставочный матч против «Канады в белом».

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