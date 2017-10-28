ХК «Сочи» — «Металлург»: в составе гостей дебютировал Денис Кокарев

В матче хоккейного клуба «Сочи» и магнитогорского «Металлурга» в составе гостей принимает участие нападающий Денис Кокарев. Нападающий проводит первый матч за команду из Магнитогорска, куда перешёл из уфимского «Салавата Юлаева».

32-летний Кокарев в текущем сезоне провёл 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) результативных баллов при показателе полезности «-2». В КХЛ на его счету 274 (102+172) очка в 579 матчах.

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