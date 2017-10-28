100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

МХЛ: массовая драка в матче «Куньлунь Юниор» — «Тайфун» и 252 минуты штрафа

28 октября 2017, суббота. 18:07 Хоккей

В концовке матча регулярного чемпионата МХЛ между «Куньлунь Ред Стар Юниор» и «Тайфуном» произошла массовая драка с участием 10 хоккеистов, по итогам которой было выписано 252 минуты штрафа. Всего за матч обе команды набрали 304 минуты. Встреча завершилась победой «Тайфуна» со счётом 4:0.

На 59-й минуте игрок «Тайфуна» Никита Кочергин получил две минуты за удар коленом, пять — за драку, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Его партнёры Павел Ткачков, Максим Резцов, Глеб Зайцев и Даниил Купцов получили по «5+20».

В составе «Куньлуня» за драку до концы игры были удалены Янь Жуйнань, Райан Риггз, Цзо Жуньчэн, Гуо Цзянин и Сы Ханьвэнь.

Видео драки можно посмотреть также на официальном канале МХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар МХК Тайфун Драки
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
18:39 Форвард «Питтсбурга» Ривз пошутил над Кесселом, заставив его кричать от страха
18:07 МХЛ: массовая драка в матче «Куньлунь Юниор» — «Тайфун» и 252 минуты штрафа
17:43 Получивший травму в столкновении с судьёй Гуркин не поехал на выезд с «Ладой»
17:10 ХК «Сочи» — «Металлург»: в составе гостей дебютировал Денис Кокарев
16:52 Сборная России U17 в выставочном матче взяла верх над «Атлантами»
16:35 Даллмэн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории КХЛ с 398 очками
15:58 Тренер «Баффало»: когда Антипин посмотрел на игру с трибун, стал просить шайбу
15:33 Э. Карлссон: я уже никогда не стану прежним игроком, учитывая мои повреждения
14:59 Антипин: мне ещё нужно «поймать» игру в НХЛ, несколько матчей провёл слабо
14:35 Тихонов — о драке со Скалицки: оставалось убегать или защищаться
13:57 Рыков: выезд был для СКА очень сложным, игра с ЦСКА через день после «Йокерита»
13:23 Бурдасов: хоккей «Салавата» более умный и современный, катаюсь в звене с Умарком
12:42 Беляков: до обмена в «Салават» был в подвешенном состоянии, сам искал лёд
12:25 Знарок — о выездной серии: я устал, нужно будет восстановиться и отдохнуть
12:05 Каллен: не знаю, какие джерси оденут мои дети на игру, они любят «Питтсбург»
11:30 Брызгалов: ради команды готов подраться с любым вратарём соперника
11:18 Зайцев — о проблемах Шипачёва: КХЛ и НХЛ — разные виды спорта, не все заиграют
10:59 «Куньлунь» отправил в список отказов вызванного в сборную Канады Кинрейда
10:30 А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться
10:19 Три звезды игрового дня в НХЛ
10:04 Радулов: знаю, что плохо начал сезон. Себя жалеть нельзя
10:00 Рендулич: не знаю, как описать то, что случилось с «Витязем» во втором периоде
09:43 Голкипер «Северстали» Гудачек станцевал с детьми на льду под «Макарену»
09:13 Юртайкин — об уходе из «Локомотива»: молодых много, а время получали легионеры
09:00 Итоги дня для россиян в АХЛ: Тренин сделал дубль, у Мамина 5 очков в трёх матчах
08:45 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Тарасенко вновь набрали очки
08:39 WHL: Егор Зудилов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча
08:28 Хичкок — о Радулове: когда Александр с шайбой, он сам знает, что делать
08:15 АХЛ: Яков Тренин сделал дубль и стал третьей звездой матча с «Рокфордом»
07:33 «Вегас» — «Колорадо»: Варламов пропустил 7 шайб с 21 броска и не был заменён
07:15 Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному тёплую одежду
07:02 Торторелла — о сейве Бобровского в ОТ: Панарин устал и потерял игрока
06:40 Третий гол Радулова в сезоне принёс «Далласу» волевую победу в Калгари
06:17 Радулов вернулся в первое звено «Далласа» и забил гол
06:15 «Нэшвилл» добился волевой победы в Чикаго, Анисимов отметился голом
06:06 Потрясающий сейв Бобровского на Уилере
05:13 Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Каролины» в гостях
04:59 «Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Оттавой» по итогам серии буллитов
04:53 «Каролина» — «Сент-Луис»: Скиннер забил гол после невероятной передачи Уильямса
04:50 «Коламбус» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме
04:30 «Вегас» повторил рекорд сезона по продолжительности победной серии
03:48 «Вегас» всухую сокрушил «Колорадо», Варламов пропустил семь шайб
02:15 Шипачёв остался вне заявки «Чикаго Вулвз» на матч с «Гранд Рапидс»
02:04 Генменеджер «Чикаго Вулвз»: Шипачёв выглядел слишком рассеянным на тренировках
00:08 Гулявцев: «Северсталь» воевала до конца, для нас каждый матч — как последний
Все новости RSS
Партнерский контент