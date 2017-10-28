МХЛ: массовая драка в матче «Куньлунь Юниор» — «Тайфун» и 252 минуты штрафа

В концовке матча регулярного чемпионата МХЛ между «Куньлунь Ред Стар Юниор» и «Тайфуном» произошла массовая драка с участием 10 хоккеистов, по итогам которой было выписано 252 минуты штрафа. Всего за матч обе команды набрали 304 минуты. Встреча завершилась победой «Тайфуна» со счётом 4:0.

На 59-й минуте игрок «Тайфуна» Никита Кочергин получил две минуты за удар коленом, пять — за драку, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Его партнёры Павел Ткачков, Максим Резцов, Глеб Зайцев и Даниил Купцов получили по «5+20».



В составе «Куньлуня» за драку до концы игры были удалены Янь Жуйнань, Райан Риггз, Цзо Жуньчэн, Гуо Цзянин и Сы Ханьвэнь.

Видео драки можно посмотреть также на официальном канале МХЛ в YouTube.