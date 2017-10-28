ХК «Сочи» отыгрался и одолел «Магнитку», забив два гола за последние 75 секунд

ХК «Сочи» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 4:3.

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На последней секунде первого периода Адам Полашек реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. На старте второго периода Сергей Мозякин с передачи Дениса Кокарева сравнял счёт, а затем новичок «Магнитки» забросил сам. Оскар Осала сделал счёт 3:1, но Вадим Хомицкий до второго перерыва сумел сократить отставание.

На 58-й минуте Кокарев был удалён, после чего Алексей Цветков сравнял счёт, а уже через минуту Иван Ларичев вывел «Сочи» вперёд, принеся своей команде итоговую победу.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.