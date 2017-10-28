И. Воробьёв — о матче с «Сочи»: опять вели и из-за ошибок нашли путь к поражению

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (3:4). «Магнитка» вела в счёте за 75 секунд до конца матча, но пропустила две шайбы и проиграла.



«Сочи» — с победой. В нескольких матчах, ведя в счёте, ввиду грубых индивидуальных ошибок мы находим путь к тому, чтобы проиграть. Будем работать», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

Видео победного гола Ларичева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также в группе ХК «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».