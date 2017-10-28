Торесен: готов вернуться в КХЛ, если правильная команда предложит контракт

Нападающий норвежского клуба «Сторхамар» Патрик Торесен прокомментировал информацию о возможном возвращении в СКА.

СКА проявляет интерес к Патрику Торесену

«У меня сейчас действующий контракт в Норвегии. Я уверен, что СКА интересуется многими хоккеистами. Посмотрим, что получится. У меня действительно есть в контракте пункт, по которому я могу перейти в другую команду в декабре. Готов ли я вернуться в КХЛ? Если правильная команда предложит мне контракт, то я готов вернуться в КХЛ», — сказал Торесен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Норвежец выигрывал также главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков.

В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году — за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 (6+11) очков в 15 играх.