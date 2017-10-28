Купер: Сергачёв снял нагрузку с Хедмана в атаке, это идёт «Тампе» на пользу

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о том, повлияла ли на игру Виктора Хедмана высокая результативность Михаила Сергачёва.



«На Хедмана это никак не повлияло, потому что он играет в любых ситуациях. Но это помогло в другом плане. Хедман был единственным парнем, который помогал нам в атаке. Теперь у нас есть Сергачёв, и это открывает новые возможности, особенно это касается второй бригады большинства. Сейчас Сергачёв играет там, раньше у нас такого не было. Он не часто выходит с Хедманом в паре, потому что они оба леворукие, а мы стараемся ставить в пары защитников с разным хватом. Но, думаю, в некоторой степени он снял нагрузку с Хедмана в плане атакующих действий. Теперь у нас есть два парня, у которых по-настоящему развито атакующее чутьё и умение подключаться к атакам. Это идёт нам на пользу», — сказал Купер в эфире клубного телевидения.

19-летний Сергачёв перешёл в «Тампу» летом в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». В 11 матчах этого сезона он набрал 10 (4+6) баллов за результативность. У Хедмана в активе 6 (1+5) очков.