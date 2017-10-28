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Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» нанёс «Южному Уралу» поражение, ставшее 6-м подряд

28 октября 2017, суббота. 22:06 Хоккей

28 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно восемь матчей.

«Нефтяник» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:0, дублем отметился Денис Курепанов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Курепанов (Воеводин, Мисюль) – 36:12 (5x5), 2:0 – Курепанов (Хамидуллин) – 56:21 (5x5)

«Молот-Прикамье» прервал четырёхматчевую серию поражений, одолев «Сокол» — 3:2.

В составе команды победителей отличились Валерий Жуков, Руслан Шайхулов и Арсений Ерохин. Голы «Сокола» забили Михаил Железнов и Сергей Харытинский.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Сокол
Красноярск
1:0 – Жуков (Шайхулов) – 00:58 (5x5), 2:0 – Шайхулов (Рыжков) – 25:34 (5x4), 2:1 – Железнов (Бондарев) – 32:03 (5x5), 2:2 – Харытинский – 41:50 (5x5), 3:2 – Ерохин (Чистяков, Андриянов) – 45:29 (5x4)

«Химик» в гостях нанёс «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» поражение, ставшее пятым подряд, — 3:2.

Хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Михаила Мокина и Павла Новожилова, но затем пропустили от Вадима Шутова, Владимира Королёва и Глеба Шашкова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 11:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 3 2:0, 0:1, 0:2
Химик
Воскресенск
1:0 – Мокин (Лебедев) – 08:22 (5x5), 2:0 – Новожилов (Лебедев) – 19:23 (5x4), 2:1 – Шутов (Степанов) – 28:50 (5x5), 2:2 – Королёв (Богомолов) – 46:51 (5x4), 2:3 – Шашков – 54:45 (5x5)

«Торос» одолел «Ермак» со счётом 3:2.

Авторами голов в составе победителей стали Илья Баранов, Игорь Черкасов и Андрей Банников. Голы «Ермака» забили Дмитрий Михайлов и Алексей Закарлюкин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2 3:1, 0:1, 0:0
Ермак
Ангарск
1:0 – Баранов (Гришин, Дубровский) – 03:00 (5x5), 2:0 – Черкасов (Другов, Голованов) – 06:18 (5x5), 3:0 – Банников – 11:22 (5x5), 3:1 – Михайлов (Севанькаев) – 17:46 (4x5), 3:2 – Закарлюкин (Ванин, Коньков) – 26:32 (5x4)

«Динамо» СПб одержало седьмую победу подряд, одолев «Горняк» со счётом 4:3.

В составе команды из Учалова Дмитрий Носков оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Арсенюк. Голы «Динамо» — на счету Максима Джиошвили, Андрея Бирюкова, Ильи Назаревича и Антона Берлёва.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 3 1:2, 2:1, 1:0
Горняк
Учалы
0:1 – Носков (Сафронов, Сафин) – 07:11 (5x5), 1:1 – Джиошвили (Бирюков, Шевченко) – 12:57 (5x5), 1:2 – Арсенюк (Сетдиков, Антонов) – 19:59 (5x5), 1:3 – Носков (Сафин, Сафронов) – 22:09 (5x5), 2:3 – Бирюков (Кудряшов, Джиошвили) – 28:46 (5x5), 3:3 – Назаревич (Шевченко) – 30:44 (5x5), 4:3 – Берлёв (Карамнов) – 45:39 (5x5)

«СКА-Нева» одолел «Южный Урал» со счётом 3:2.

Андрей Алтыбармакян сделал дубль, ещё один гол забил Илья Коренев. У орской команды дубль оформил Роман Музычко.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 2 1:0, 0:1, 2:1
Южный Урал
Орск
1:0 – Алтыбармакян (Александров) – 02:25 (5x4), 1:1 – Музычко (Илья Иванов) – 28:08 (5x5), 2:1 – Алтыбармакян (Володин) – 40:44 (5x5), 3:1 – Коренев (Мальцев) – 41:01 (5x5), 3:2 – Музычко (Мищенко, Илья Иванов) – 55:44 (5x5)

«Челмет» в овертайме обыграл «Буран» — 3:2.
У «Бурана» отличились Александр Петунин и Игорь Зотов, у челябинцев — Иван Безруков, Евгений Петриков и Александр Тридчиков.

ХК «Рязань» одержал победу в матче со «Спутником» со счётом 5:3.

У победителей отличились Михаил Милёхин, Александр Репьях, Роман Дубинин и Андрей Рукин, сделавший дубль. Голы «Спутника» забили Егор Кожевников, Николай Владимиров и Виталий Ситников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
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