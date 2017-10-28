Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» нанёс «Южному Уралу» поражение, ставшее 6-м подряд

28 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно восемь матчей.

«Нефтяник» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:0, дублем отметился Денис Курепанов.

«Молот-Прикамье» прервал четырёхматчевую серию поражений, одолев «Сокол» — 3:2.



В составе команды победителей отличились Валерий Жуков, Руслан Шайхулов и Арсений Ерохин. Голы «Сокола» забили Михаил Железнов и Сергей Харытинский.

«Химик» в гостях нанёс «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» поражение, ставшее пятым подряд, — 3:2.



Хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Михаила Мокина и Павла Новожилова, но затем пропустили от Вадима Шутова, Владимира Королёва и Глеба Шашкова.

«Торос» одолел «Ермак» со счётом 3:2.



Авторами голов в составе победителей стали Илья Баранов, Игорь Черкасов и Андрей Банников. Голы «Ермака» забили Дмитрий Михайлов и Алексей Закарлюкин.

«Динамо» СПб одержало седьмую победу подряд, одолев «Горняк» со счётом 4:3.



В составе команды из Учалова Дмитрий Носков оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Арсенюк. Голы «Динамо» — на счету Максима Джиошвили, Андрея Бирюкова, Ильи Назаревича и Антона Берлёва.

«СКА-Нева» одолел «Южный Урал» со счётом 3:2.



Андрей Алтыбармакян сделал дубль, ещё один гол забил Илья Коренев. У орской команды дубль оформил Роман Музычко.

«Челмет» в овертайме обыграл «Буран» — 3:2.

У «Бурана» отличились Александр Петунин и Игорь Зотов, у челябинцев — Иван Безруков, Евгений Петриков и Александр Тридчиков.

ХК «Рязань» одержал победу в матче со «Спутником» со счётом 5:3.



У победителей отличились Михаил Милёхин, Александр Репьях, Роман Дубинин и Андрей Рукин, сделавший дубль. Голы «Спутника» забили Егор Кожевников, Николай Владимиров и Виталий Ситников.