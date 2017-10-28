Овечкин: любой может что-то сделать, когда видит почти голого человека на холоде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему решил помочь бездомному, которого встретил на улице в Эдмонтоне. Капитан «столичных» подарил ему тёплую куртку, шапку и свитер. Температура воздуха в канадском городе, где «Кэпиталз» готовятся к игре с «Ойлерз», в настоящее время ночью опускается до нуля, а днём поднимается до 10-12 градусов.

«У парня не было рубашки, так что я пошёл в магазин и купил ему одежду. Он очень удивился. Меня он не узнал. Думаю, каждый человек может что-то сделать, если видит почти голого парня на улице при такой температуре», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.