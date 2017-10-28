Гол Кутюра в концовке встречи помог «Сан-Хосе» обыграть «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» потерпел поражение на домашней площадке в матче с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:3.

После первого периода гости вели со счётом 1:0 благодаря голу Йоонаса Донского. Во второй двадцатиминутке сначала Райан О’Райлли сравнял счёт, реализовав большинство, а затем Джейсон Поменвиль вывел «клинков» вперёд. Однако «акулы» отыгрались за 12 секунд до второго перерыва — отличился Крис Тирни, а менее чем за четыре минуты до финальной сирены Логан Кутюр принёс победу «Сан-Хосе.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин очков не набрал, провёл на площадке 11 минут 14 секунд, нанёс один бросок по воротам, провёл один силовой приём и заработал две минуты штрафа при показателе полезности «0».

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Видео гола Кутюра можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.