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Гол Кутюра в концовке встречи помог «Сан-Хосе» обыграть «Баффало»

28 октября 2017, суббота. 22:50 Хоккей

«Баффало Сэйбрз» потерпел поражение на домашней площадке в матче с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:3.

После первого периода гости вели со счётом 1:0 благодаря голу Йоонаса Донского. Во второй двадцатиминутке сначала Райан О’Райлли сравнял счёт, реализовав большинство, а затем Джейсон Поменвиль вывел «клинков» вперёд. Однако «акулы» отыгрались за 12 секунд до второго перерыва — отличился Крис Тирни, а менее чем за четыре минуты до финальной сирены Логан Кутюр принёс победу «Сан-Хосе.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин очков не набрал, провёл на площадке 11 минут 14 секунд, нанёс один бросок по воротам, провёл один силовой приём и заработал две минуты штрафа при показателе полезности «0».

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НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Донской – 09:12 (5x5), 1:1 – О'Райлли (Окпосо, Райнхарт) – 22:55 (5x4), 2:1 – Поменвиль (Айкел, Кейн) – 34:51 (5x5), 2:2 – Тирни (Карлссон, Майер) – 39:48 (5x5), 2:3 – Кутюр (Гертл, Браун) – 56:08 (5x5)

Видео гола Кутюра можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Сан-Хосе Шаркс
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
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