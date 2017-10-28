Шипачёв вернулся в Вегас, чтобы быть с семьёй, и пропустит матч в АХЛ

Нападающий Вадим Шипачёв, который находился в расположении фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» в АХЛ, вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй, сообщает инсайдер Sportsnet Эрик Ингелс. Россиянин должен был провести дебютный матч за «Чикаго Вулвз» в ночь с 28 на 29 октября мск.

Шипачёв был отправлен в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока не провёл там ни одной игры. 30-летний форвард, подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн, сыграл за «Вегас» три матча и забил один гол. Клуб уже высказывал заинтересованность в обмене игрока, над переходом работает агент Шипачёва.