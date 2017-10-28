Итоги дня МХЛ: «Спартак» продлил серию побед до 11 матчей, «Мамонты Югры» — до 8

28 октября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось четыре матча.

«Толпар» уверенно обыграл «Сарматов» со счётом 4:1, прервав трёхматчевую серию поражений.



Ильдар Абдеев оформил хет-трик, ещё один гол уфимцев забил Антон Пачин. У оренбургской команды отличился Вагиз Риянов.

«Реактор» справился со «Спутником» — 5:3.



В составе победителей Ислам Хасанов и Булат Мотыгуллин сделали дубли, ещё один гол – на счету Разата Тимирова. У «Спутника» дважды забросил Андрей Смирнов, ещё один гол у Максима Антонова.

МХК «Спартак» одержал 11-ю победу подряд, выиграв у «Крыльев Советов» со счётом 4:1.



Денис Миллер оформил дубль, ещё по шайбе на свой счёт записали Максим Цыплаков и Егор Кузьменко. В составе «Крыльев» отличился Александр Полуэктов.

«Мамонты Югры» продлили серию побед до восьми игр, одолев «Тюменский Легион» — 3:2 Б.



В концовке третьего периода тюменская команда вела 2:0 благодаря голам Павла Ушакова и Андрея Тимофеева, но на 57-й минуте Кирилл Марченко сократил отставание, а на 59-й Иван Морозов сравнял счёт. Морозов же стал и автором решающего буллита.