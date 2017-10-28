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Итоги дня МХЛ: «Спартак» продлил серию побед до 11 матчей, «Мамонты Югры» — до 8

28 октября 2017, суббота. 23:25 Хоккей

28 октября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось четыре матча.

«Толпар» уверенно обыграл «Сарматов» со счётом 4:1, прервав трёхматчевую серию поражений.

Ильдар Абдеев оформил хет-трик, ещё один гол уфимцев забил Антон Пачин. У оренбургской команды отличился Вагиз Риянов.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
Сарматы
Оренбург
1:0 – Абдеев (Миргалиев) – 00:19 (5x5), 2:0 – Абдеев (Сытый) – 17:12 (5x5), 3:0 – Абдеев (Сорокин, Миргалиев) – 26:58 (5x5), 3:1 – Риянов (Кунишников, Шулешов) – 49:28 (5x5), 4:1 – Пачин (Миргалиев, Аскаров) – 57:16 (5x5)

«Реактор» справился со «Спутником» — 5:3.

В составе победителей Ислам Хасанов и Булат Мотыгуллин сделали дубли, ещё один гол – на счету Разата Тимирова. У «Спутника» дважды забросил Андрей Смирнов, ещё один гол у Максима Антонова.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
5 : 3 1:1, 2:1, 2:1
Спутник
Альметьевск
0:1 – Смирнов (Бархаткин) – 00:49 (5x5), 1:1 – Хасанов (Хафизов, Хисамутдинов) – 03:15 (5x5), 2:1 – Мотыгуллин (Хисамутдинов, Семёнов) – 27:38 (5x4), 3:1 – Мотыгуллин (Хасанов, Хисамутдинов) – 32:53 (5x4), 3:2 – Смирнов (Антонов, Чупин) – 33:17 (5x4), 4:2 – Тимиров (Голубович, Чивилев) – 46:59 (5x5), 5:2 – Хасанов (Хафизов) – 53:37 (5x5), 5:3 – Антонов (Смирнов) – 57:56 (5x5)

МХК «Спартак» одержал 11-ю победу подряд, выиграв у «Крыльев Советов» со счётом 4:1.

Денис Миллер оформил дубль, ещё по шайбе на свой счёт записали Максим Цыплаков и Егор Кузьменко. В составе «Крыльев» отличился Александр Полуэктов.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
4 : 1 1:0, 2:0, 1:1
Крылья Советов
Москва
1:0 – Цыплаков (Первов, Тришин) – 00:37 (5x5), 2:0 – Кузьменко (Круженков, Леванов) – 33:48 (5x5), 3:0 – Миллер (Ревацкий) – 34:01 (5x5), 4:0 – Миллер (Ревацкий, Кравченко) – 51:36 (5x5), 4:1 – Полуэктов (Садретдинов, Кевлин) – 52:08 (5x5)

«Мамонты Югры» продлили серию побед до восьми игр, одолев «Тюменский Легион» — 3:2 Б.

В концовке третьего периода тюменская команда вела 2:0 благодаря голам Павла Ушакова и Андрея Тимофеева, но на 57-й минуте Кирилл Марченко сократил отставание, а на 59-й Иван Морозов сравнял счёт. Морозов же стал и автором решающего буллита.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
3 : 2 0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Тюменский Легион
Тюмень
0:1 – Ушаков (Брютов) – 34:49 (5x4), 0:2 – Тимофеев – 43:34 (5x5), 1:2 – Марченко (Юшкевич, Яремчук) – 56:39 (5x5), 2:2 – Морозов – 58:44 (5x5), 3:2 – Морозов – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
23:25 Итоги дня МХЛ: «Спартак» продлил серию побед до 11 матчей, «Мамонты Югры» — до 8
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