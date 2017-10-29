Ривз – о шутке над Кесселом: думал, что всё, придётся его откачивать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Райан Ривз рассказал о шутке над своим партнёром по команде Филом Кесселом. Ривз надел маску страшного клоуна и стал поджидать Кессела в номере отеля, где остановилась команда. Открыв дверь и увидев человека в маске, Кессел заорал от ужаса, а потом начал смеяться и сказал, что у него чуть не случился сердечный приступ.

«В глазах Фила пронёсся страх, я думал, что у него не выдержит сердце и придётся его откачивать. Думал, что всё», — цитирует Ривза пресс-служба клуба.

Форвард «Питтсбурга» Ривз пошутил над Кесселом, заставив его кричать от страха

Видео можно посмотреть также в «твиттере» Райана Ривза.