«Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны», «Лос-Анджелес» победил «Бостон» в овертайме

Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» нанесли «Аризоне Койотс» десятое поражение в сезоне, обыграв соперников со счётом 4:3. Отметим два гола и одну результативную передачу в исполнении канадского нападающего «дьяволов» Тейлора Холла, а также заброшенную шайбу и два паса его одноклубника Йеспера Братта.



В параллельном матче игрового вечера дубль Тайлера Тоффоли обеспечил победу «Лос-Анджелес Кингз» в Бостоне, результат встречи — 2:1. Решающий гол канадский форвард забил в овертайме, что позволило гостям из Калифорнии продлить серию побед до трёх матчей.