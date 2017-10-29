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«Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны», «Лос-Анджелес» победил «Бостон» в овертайме

29 октября 2017, воскресенье. 05:10 Хоккей

Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» нанесли «Аризоне Койотс» десятое поражение в сезоне, обыграв соперников со счётом 4:3. Отметим два гола и одну результативную передачу в исполнении канадского нападающего «дьяволов» Тейлора Холла, а также заброшенную шайбу и два паса его одноклубника Йеспера Братта.

В параллельном матче игрового вечера дубль Тайлера Тоффоли обеспечил победу «Лос-Анджелес Кингз» в Бостоне, результат встречи — 2:1. Решающий гол канадский форвард забил в овертайме, что позволило гостям из Калифорнии продлить серию побед до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 3 1:1, 1:2, 2:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Фишер (Дворак, Демерс) – 10:37 (5x4), 1:1 – Гиббонс – 11:55 (бул), 2:1 – Холл (Братт) – 31:09 (5x5), 2:2 – Перлини (Голигоски, Кемпе) – 31:57 (5x5), 2:3 – Келлер – 35:13 (5x5), 3:3 – Холл (Хенрик, Братт) – 44:30 (5x4), 4:3 – Братт (Холл, Батчер) – 55:47 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 2 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Маршан (Макэвой, Бьорк) – 05:27 (5x5), 1:1 – Тоффоли – 09:01 (5x5), 1:2 – Тоффоли (Копитар) – 64:59 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Бостон Брюинз Лос-Анджелес Кингз Нью-Джерси Дэвилз
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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05:10 «Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны», «Лос-Анджелес» победил «Бостон» в овертайме
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