«Миннесота» добыла волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Пол и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» отличился российский нападающий Евгений Малкин (12-я минута). За «Миннесоту» голы забили Даниэль Винник (14) и Микко Койву (50). Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 29 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Питтсбурга» вторым за семь матчей. «Миннесота» одержала третью победу в четырёх последних играх.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «пингвинов» в «Твиттере».