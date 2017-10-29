«Сент-Луис» уверенно обыграл «Коламбус», Бобровский не играл

«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Владимир Соботка (20-я минута), Скотт Апшолл (27), Джоэл Эдмундсон (42) и Кайл Бродзяк (54). У «Коламбуса» гол забил Мэттью Калверт (47).

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 23 секунды. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 8 секунд.