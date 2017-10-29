Восьмой в карьере хет-трик Тавареса помог «Айлендерс» разгромить «Нэшвилл»

«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Джон Таварес (41-я, 43-я и и 48-я минуты). Для канадца это уже восьмой хет-трик в карьере. Два гола в свой актив записал Джордан Эберле (5, 40), ещё одна шайба на счету Райана Пулока (30). У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг (24) и Крэйг Смит (54).

Форвард «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 13 минут 20 секунд. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин отыграл 16 минут 57 секунд.