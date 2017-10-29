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Победный гол «Кингз» со вбрасывания, которое случилось за 0,9 секунд до конца ОТ

29 октября 2017, воскресенье. 06:25 Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:1.

Победный гол на свой счёт записал Тайлер Тоффоли. За 0,9 секунд до конца дополнительного времени в зоне «Бостона» проходило вбрасывание. Нападающий Анже Копитар чисто выиграл «точку», послав шайбу назад на Тоффоли, который тут же нанёс точный бросок. Шайба пересекла линию ворот за 0,4 секунды до окончания игрового времени. После видеопросмотра арбитры засчитали «Лос-Анджелесу» победу.

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Видео гола Тоффоли можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Лос-Анджелес Кингз
Новости. Хоккей
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