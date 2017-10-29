Победный гол «Кингз» со вбрасывания, которое случилось за 0,9 секунд до конца ОТ

«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:1.

Победный гол на свой счёт записал Тайлер Тоффоли. За 0,9 секунд до конца дополнительного времени в зоне «Бостона» проходило вбрасывание. Нападающий Анже Копитар чисто выиграл «точку», послав шайбу назад на Тоффоли, который тут же нанёс точный бросок. Шайба пересекла линию ворот за 0,4 секунды до окончания игрового времени. После видеопросмотра арбитры засчитали «Лос-Анджелесу» победу.

«Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны», «Лос-Анджелес» победил «Бостон» в овертайме

Видео гола Тоффоли можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.