«Колорадо» победил «Чикаго», Анисимов отметился заброшенной шайбой

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей по дублю оформили Микко Рантанен (4-я и 20-я минуты) и Натан Маккиннон (16, 23), ещё по одному голу забили Свен Андригетто (27) и Рокко Гримальди (49). За «Блэкхоукс» отличились Ник Шмальц (28), Артём Анисимов (35) и Райан Хартман (56).

Защитник «Эвеланш» Андрей Миронов провёл на льду 11 минут 22 секунды. Нападающий Наиль Якупов отыграл 7 минут 14 секунд. Голкипер Семён Варламов участия в матче не принимал.