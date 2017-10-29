Дадонов: «Флориде» надо было больше забивать. Иногда моменты есть, а голов — нет

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов прокомментировал поражение в матче с «Детройт Ред Уингз». Российский форвард поучаствовал в обоих голах своей команды, набрав 2 (1+1) балл за результативность, а «пантеры» проиграли по буллитам со счётом 2:3.



«Видимо, нам надо было больше забивать. Иногда совсем нет моментов, появляется один, и ты забиваешь. Иногда шансов много, но ты не можешь забить. Игра могла пойти по-другому, обе команды могли закончить игру до буллитов», — сказал Дадонов в эфире клубного телевидения.



Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»