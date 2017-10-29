«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Кузнецов забил 2 гола, Овечкин сделал 3 ассиста

«Вашингтон Кэпиталз» добыл волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Евгений Кузнецов (41-я и 56-я минуты), ещё по разу отличились Деванте Смит-Пелли (20-я минута), Ларс Эллер (31) и Джей Бигл (60). За «Эдмонтон» голы забили Патрик Марун (13) и Адам Ларссон (18).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал 3 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 52 секунды. Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отыграл 10 минут 25 секунд.

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.

Видео первого и второго голов Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».