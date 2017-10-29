«Эдмонтон» — «Вашингтон»: Кузнецов обыграл четверых и забил потрясающий гол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил потрясающий гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».



В концовке третьего периода при счёте 3:2 в пользу «столичных» Кузнецов вошёл в зону атаки, обыграл четверых соперников, ушёл за линию ворот, откуда завёл шайбу в ворота между щитков Кэма Тальбо.

Кузнецов оформил в этом матче дубль, нанёс пять бросков в свор и завершил игру с показателем полезности "+3". «Кэпиталз» победили со счётом 5:2.

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.

Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».