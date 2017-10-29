Гиббонс -1-й после Ковальчука игрок «Дэвилз», реализовавший буллит в меньшинстве

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Гиббонс в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризона Койотс» (4:3) был признан третьей звездой матча. Он забил гол, реализовав штрафной бросок после того, как вышел один на один с вратарём и против него нарушили правила. Его команда играла при этом в меньшинстве.

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Гиббонс стал первым с 2013 года после Ильи Ковальчука игроком «Нью-Джерси», реализовавшим буллит в меньшинстве. В 10 матчах текущего сезона на счету игрока 7 (5+2) очков.

Видео гола доступно на официальном сайте НХЛ.