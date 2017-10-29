Кузнецов признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Овечкин — второй

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2.

Первой звездой матча признан форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы. Александр Овечкин, который оформил ассистентский хет-трик, стал второй звездой.

Овечкин в этом сезоне набрал 15 (10+5) очков в 11 матчах, он идёт на седьмом месте в списке бомбардиров и на втором – в списке снайперов. У Кузнецова также 15 (3+12) баллов за результативность, он является четвёртым ассистентом и бомбардиром лиги.