Стэмкос: окончание нашей с Кучеровым серии — не конец света. Начнём новую

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги матча с «Анахайм Дакс» (1:4). В этом матче прервалась совместная результативная серия Стэмкоса и Кучерова, она составила 11 матчей.

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«Результативная серия — это здорово. Но её окончание — это не конец света. Надеюсь, мы с Кучеровым начнём новую в следующей игре. У соперника много больших, сильных и умных игроков. «Анахайм» повёл в счёте и не позволил показать свои лучшие качества нашим техничным игрокам», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.