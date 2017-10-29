НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги обнародовал десятку лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата.
10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)
9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
8. Фил Кессел («Питтсбург Пингвинз»)
7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
6. Марио Кемпне («Лос-Анджелес Кингз»)
5. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
4. Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»)
3. Джеф Скиннер («Каролина Харрикейнз»)
2. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»)
1. Джош Бэйли («Нью-Йорк Айлендерс»).