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Сейвы Бобровского, Василевского и Варламова — в числе лучших на прошедшей неделе

29 октября 2017, воскресенье. 08:59 Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги обнародовал десятку лучших сейвов прошедшей игровой недели.

НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели

10. Эдди Лак («Калгари Флэймз»)
9. Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»)
8. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз»)
7. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
6. Аарон Делл («Сан-Хосе Шаркс»)
5. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
4. Крэйг Андерсон («Оттава Сенаторз»)
3. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
1. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»).

Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Василевский Семён Варламов Сергей Бобровский
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