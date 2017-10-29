Сейвы Бобровского, Василевского и Варламова — в числе лучших на прошедшей неделе

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги обнародовал десятку лучших сейвов прошедшей игровой недели.
НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели
10. Эдди Лак («Калгари Флэймз»)
9. Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»)
8. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз»)
7. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
6. Аарон Делл («Сан-Хосе Шаркс»)
5. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
4. Крэйг Андерсон («Оттава Сенаторз»)
3. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
1. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»).