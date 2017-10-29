Итоги игрового дня НХЛ для россиян: +4» Овечкина и 27 минут Проворова

В ночь с 28 на 29 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 20 россиян. Александр Овечкин сделал ассистентский хет-трик, Евгений Кузнецов оформил дубль, Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка и нанёс 7 бросков. Голами отметились Евгений Малкин, Павел Бучневич и Артём Анисимов, а Иван Проворов впервые в сезоне сыграл больше 27 минут.
События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова
А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|0
|5
|+4
|16.22
|-
|4
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|0
|5
|+3
|17.24
|3 из 16
|1
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|0
|7
|+2
|21.02
|-
|3
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|4
|+1
|13.19
|0 из 3
|3
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|2
|3
|0
|17.51
|5 из 10
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|4
|+1
|17.20
|8 из 13
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|25.12
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|6
|0
|23.01
|10 из 16
|1
|2
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|2
|2
|-1
|20.08
|-
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|3
|0
|17.23
|-
|0
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|2
|3
|0
|7.14
|-
|0
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|0
|0
|13.20
|0 из 2
|4
|1
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|1
|-1
|10.39
|-
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|0
|22.52
|-
|0
|4
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|+1
|16.16
|-
|2
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|5
|-2
|27.11
|-
|1
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|0
|+1
|21.28
|-
|3
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|2
|1
|0
|11.14
|-
|1
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|2
|0
|+1
|11.22
|-
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|0
|16.57
|-
|4
|0
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