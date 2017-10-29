Итоги игрового дня НХЛ для россиян: +4» Овечкина и 27 минут Проворова

В ночь с 28 на 29 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 20 россиян. Александр Овечкин сделал ассистентский хет-трик, Евгений Кузнецов оформил дубль, Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка и нанёс 7 бросков. Голами отметились Евгений Малкин, Павел Бучневич и Артём Анисимов, а Иван Проворов впервые в сезоне сыграл больше 27 минут.

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0+3 0 5 +4 16.22 - 4 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 2+0 0 5 +3 17.24 3 из 16 1 0 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 0 7 +2 21.02 - 3 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 4 +1 13.19 0 из 3 3 1 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 2 3 0 17.51 5 из 10 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 4 +1 17.20 8 из 13 1 0 Кучеров (н) «Тампа» 0 0 2 0 25.12 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0 0 6 0 23.01 10 из 16 1 2 Панарин (н) «Коламбус» 0 2 2 -1 20.08 - 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 3 0 17.23 - 0 1 Якупов (н) «Колорадо» 0 2 3 0 7.14 - 0 0 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 0 0 13.20 0 из 2 4 1 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0 0 1 -1 10.39 - 1 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 2 0 22.52 - 0 4 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 2 +1 16.16 - 2 1 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 5 -2 27.11 - 1 2 Зайцев (з) «Торонто» 0 2 0 +1 21.28 - 3 1 Антипин (з) «Баффало» 0 2 1 0 11.14 - 1 0 Миронов (з) «Колорадо» 0 2 0 +1 11.22 - 0 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 1 0 16.57 - 4 0

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