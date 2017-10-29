АХЛ. У Березглазова гол, пас и «+3» в игре с «Лихай Вэлли», у Георгиева 27 сейвов

«Хартфорд Вулфпак» переиграл «Лихай Вэйли Фантомс» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:4.



Защитник «Харфтфорда» Алексей Береглазов отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в этой встрече. На его счету 1 бросок в створ ворот и показатель полезности «+3». Его одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31.



Форвард «Лихай Вэйли» Михаил Воробьёв очков в данном матче не заработал. На счету игрока 2 броска в створ ворот и показатель полезности «-1».