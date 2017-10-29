Кузнецов — о своём втором голе: не увидел партнёров, сделал всё сам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин был признан первой звездой данного матча. На счету Кузнецова дубль в этой встрече. Столичная команда одержала пятую победу в 11 матчах сезона и прервала двухматчевую серию поражений.



«Почему я люблю Эдмонтон? Джейсон Чимера отсюда, я серьёзно. Мой второй гол? Я не увидел открытых партнёров, вот и решил всё сделать сам», — цитирует Кузнецова журналист Изабэль Хуршудян.