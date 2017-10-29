Тротц — об уверенной победе над «Ойлерз»: это шаг к созданию идентичности

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями от победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда прервала двухматчевую серию поражений и выиграла пятый матч из 11 в текущем сезоне.

Кузнецов — о своём втором голе: не увидел партнёров, сделал всё сам

«Мы справились. Это самое главное. Несмотря на то, что проиграли первый период, мы играли хорошо. Мы крупно проиграли в Ванкувере, теперь мы действовали по-другому. Я говорил о поиске и создании идентичности. Это шаг в правильном направлении для нас», — цитирует тренера Washington Post.