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Тротц — об уверенной победе над «Ойлерз»: это шаг к созданию идентичности

29 октября 2017, воскресенье. 09:58 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями от победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда прервала двухматчевую серию поражений и выиграла пятый матч из 11 в текущем сезоне.

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«Мы справились. Это самое главное. Несмотря на то, что проиграли первый период, мы играли хорошо. Мы крупно проиграли в Ванкувере, теперь мы действовали по-другому. Я говорил о поиске и создании идентичности. Это шаг в правильном направлении для нас», — цитирует тренера Washington Post.

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Источник: Washington Post Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз Барри Тротц
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