Овечкин: «Кэпиталз» не удаются спаренные матчи, игра с «Калгари» — большой тест

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда прервала двухматчеую серию поражений и выиграла пятый матч из 11 в сезоне. Овечкин — вторая звезда данного матча. На его счету 3 голевых паса.

Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах

«Нам нужна была эта победа, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Думаю, ребята насладятся этой победой. Завтра — ещё один важный матч. Не думаю, что мы хорошо проводим спаренные матчи в этом году. Это будет большой тест для нас», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

30 октября «Кэпиталз» сыграют с «Калгари Флэймз» на выезде. начало матча — в 04:00 мск.