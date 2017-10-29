Макдэвид — о поражении от «Кэпиталз»: у «Ойлерз» впереди ещё 72 матча

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмое поражение канадской команды в десяти матчах текущего сезона.

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«Я думаю, нам нужно понять, что позади всего десять матчей. Это не тот старт, который мы хотели, но впереди ещё 72 матча регулярного чемпионата. Нам предстоит долгий путь. Довольно много команд, стартовавших не так, как им хотелось. Мы выберемся из этого положения», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.