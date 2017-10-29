Беднар — об уверенной победе над «Чикаго»: тройка Маккиннона летала по льду

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда одержала шестую победу в 11 матчах текущего сезона. В этой встрече голом отметился форвард «Чикаго» Артём Анисимов.

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«Большое преимущество в первой половине матча предопределило победу. Тройка Ландеског, Маккиннон, Раантанен буквально летала по площадке. Они привели нашу команду к победе», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

К середине матча «лавины» вели со счётом 5:0.