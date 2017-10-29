В Канаде установили памятник кубку Стэнли за $2,15 млн

Памятник кубку Стэнли открыли в столице Канады Оттаве. В церемонии приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Оттавы Джим Уотсон, представители хоккейного сообщества. Правительство выделило на возведение монумента 2,15 миллиона долларов. Он выполнен из нержавеющей стали.



Трюдо заявил, что хотел бы видеть больше команд НХЛ в Канаде, но не считает это задачей федерального правительства.

Генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли в 1892 году учредил приз для лучшей любительской команде Канады. В 2017 году отмечается 150-летие Канады и 100-летие НХЛ.

Также фото доступно в «твиттере» Дэйва Стаббса.

