Хичкок: Радулов адски сражается за шайбу, запредельно конкурентноспособен

Главный тренер «Далалс Старз» Кен Хичкок высказался об игре нападающего Александра Радулова. В текущем сезоне на счету новичка техасской команды 8 (3+5) очков в 11 матчах. «Даллас» выиграл шесть матчей из 11 в текущем сезоне.

«Он – очень хороший игрок. Его пригласили сюда для того, чтобы он показал нам, как нужно бороться в пространстве между точкой вбрасывания и ближайшим бортом. Он запредельно конкурентноспособен, когда у него шайба.

Он адски сражается за шайбу у бортов и в углах площадки. Прекрасно играет на ограниченном пространстве. Очень эффективный игрок. Но самое главное – манерой своей игры он показывает молодым, как необходимо бороться в этой лиге», — цитирует Хичкока «Советский спорт».