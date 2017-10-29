Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка

Защитник «Амура» Виталий Атюшов набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Хабаровчане одержали победу в данном матче — 5:4 ОТ.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ «Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

Хоккеист оформил свой первый дубль с 14.02.2009. Это его вторая игра в КХЛ с тремя и более очками.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.