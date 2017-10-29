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Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка

29 октября 2017, воскресенье. 13:14 Хоккей

Защитник «Амура» Виталий Атюшов набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Хабаровчане одержали победу в данном матче — 5:4 ОТ.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

Хоккеист оформил свой первый дубль с 14.02.2009. Это его вторая игра в КХЛ с тремя и более очками.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Нефтехимик Виталий Атюшов
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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