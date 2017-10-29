Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка

Защитник «Амура» Виталий Атюшов набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Хабаровчане одержали победу в данном матче — 5:4 ОТ.
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Хоккеист оформил свой первый дубль с 14.02.2009. Это его вторая игра в КХЛ с тремя и более очками.
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед