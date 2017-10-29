Хауден: подписывая контракт с «Динамо» Мн, не думал о сборной Канады

Лучший бомбардир минского «Динамо» Куинтон Хауден прокомментировал свой вызов в сборную Канады на Кубок Карьяла и поделился ожиданиями от выездного матча с рижскими одноклубниками.

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«Это прекрасно! Меня переполняют эмоции. В то же время немного волнительно. Я действительно в предвкушении. Когда подписывал контракт с «Динамо», думал ли о возможности сыграть за сборную? Нет. Тогда в первую очередь думал о том, как мне провести хороший сезон, как стать лучше, как помочь команде. Да, начало чемпионата получилось не слишком удачным, но потом результаты пошли вверх, мне удалось забросить в нескольких матчах — наверное, благодаря этому и заметили.



Шансы попасть на Олимпиаду? О, пока ещё бесполезно об этом говорить. В первую очередь надо приехать в ближайший кэмп и проявить себя с наилучшей стороны.



Ожидания от матча с рижским «Динамо»? В предыдущих встречах мы проделывали хорошую работу, особенно в Хельсинки. Однако по-прежнему продолжаем искать способы, как начать забивать. Это поможет нам побеждать.



В январе рижское и минское «Динамо» планируют сыграть под открытым небом? Я видел несколько матчей «Зимней классики» по телевизору. Конечно, это очень-очень круто. Думаю, будет здорово», — цитируте игрока официальный сайт минского клуба.