Мартемьянов: «Амур» не вошёл в игру из-за недельного перерыва. Работал до конца

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ «Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

«Мы очень серьезно готовились к матчу с «Нефтехимиком». Команда не даром является одним из лидеров нашей конференции. К сожалению, мы немножко не вошли в игру, потому что у нас был недельный перерыв. Матч получился захватывающим и интересным для болельщиков. Мы взяли два очка, они нам очень важны. Спасибо парням, что работали до конца, постоянно отыгрывались», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.