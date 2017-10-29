Назаров — о прерванной серии побед «Нефтехимика»: переживём и двигаемся дальше

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от хабаровского «Амура» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы прервали свою серию побед на отметке в 4 матча.

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«Хочу поздравить коллегу с победой. На мой взгляд получился интересный матч, но такие поражение случаются. Переживём и будем двигаться дальше. Готовимся к следующей игре», — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ «Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.