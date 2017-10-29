Билялетдинов: «Ак Барс» чувствует, что против нас играют с отдачей. Это помогает

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:0).

Стиллман: «Адмирал» должен был брать очки в матче с «Ак Барсом»

«Ребята сыграли очень хорошо, с хорошей отдачей, с пониманием, достаточно дисциплинированно и добились результата. Нас устраивают победы с любым счётом.



Давит ли на команду лидерство в конференции? Откровенно говоря, я об этом не думаю. И ребята тоже не думают. То, что против нас играют с отдачей, мы чувствуем. Тем самым и мы становимся сильнее, это нам тоже помогает», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ «Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.