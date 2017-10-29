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Т. Манукян: сказалось, что не было лидера «Адмирала» Вовы Ткачёва

29 октября 2017, воскресенье. 14:21 Хоккей

Форвард «Адмирала» Тигран Манукян подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).

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«Впечатления от игры хорошие, но в то же время проиграли. Пока нечему радоваться. Нужно нам сейчас выигрывать, добывать очки. Нет голов – нет побед.

«Создаём много моментов, но не бросаем, уезжаем в угол и обыгрываем. Отсюда такой счёт. Большинство? Может, сказалось то, что не было лидеры Вовы Ткачёва. Перед нашим звеном стояла задача забить гол, но пока шайба не идёт в ворота. «Ак Барс» идёт первым на Востоке, они хорошо сыграли и не пропустили ни одного гола. Отличная команда», – цитирует игрока клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале «Адмирала»в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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