Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

М. Бирюков: жена — мой личный тренер, всё лето пресс качаем

29 октября 2017, воскресенье. 15:49 Хоккей

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков рассказал о своей семье.

«Мы познакомились с женой совершенно случайно в Ярославле. Благодаря моему другу детства оказались в одной компании. Я сразу обратил на Элю внимание. Чисто внешне девушка мне очень понравилась. Мы разговорились, и я пригласил её на следующий день в кинотеатр. Когда же пришёл на свидание нарядный, с цветами, сильно удивился, увидев Эльвиру вместе с ребёнком. Был абсолютно не готов к такому повороту событий, подумал, что это её маленький сын, а не племянник. Прежде чем повести под венец, я ухаживал за ней года три. Не сомневался в том, что услышу в ответ «да». Ведь мы уже жили года полтора вместе. А предложение руки и сердца сделал Эле в смс. Грандиозную свадьбу устраивать не стали. Отметили в Ярославле, где были лишь мамы, папы, самые близкие родственники и друзья. Из хоккеистов присутствовали ёеша Потапов, Леша Пепяляев и Кирилл Лебедев с супругами.

Я бываю очень вспыльчив, хотя и отхожу быстро. Что может вывести из колеи? Связанное с работой, когда что-то не получается. Дома это всё лучше не выплёскивать, но иногда бывают сложные моменты. И порой могу завестись из-за какой-нибудь мелочи. Эля знает, когда лучше промолчать, а когда может стоит дать совет и встряхнуть. Эля – человечек добрый, отзывчивый и заботливый. Мне с ней спокойно и комфортно. Когда нахожусь от жены вдали, очень сильно скучаю.

Жена поддерживает меня на всех матчах, где я играю, высказывает свою точку зрения. После поединков может сказать: «Ты был сегодня крутой, мы тобой гордимся» или «Не расстраивайся, завтра будет новый день»… В какие-то технико-тактические схемы игры Эля, конечно, не внедряется, но со стороны видит – по настроению и глазам – хорошо я выступлю или не очень. И ещё она является моим личным тренером. Мы с ней практически всё лето пресс качаем. Эля же профессионал, знает, как правильно работать с мышцами и делать растяжку. Я иногда ленюсь, супруга меня подталкивает», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

Бирюков: желаю Сятери удачи в НХЛ, а у меня стоят другие задачи в «Витязе»
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь Михаил Бирюков
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
15:49 М. Бирюков: жена — мой личный тренер, всё лето пресс качаем
15:28 Форвард «Сибири» Энеруд выбыл из строя на срок около двух месяцев
15:11 Гулявцев: Шипачёв, всё сделаем как надо. Тебя ждут. Возвращайся в Череповец
14:46 Пашков: в «СЮ» в условиях анархии при Вестерлунде Бурдасову по силам найти себя
14:21 Т. Манукян: сказалось, что не было лидера «Адмирала» Вовы Ткачёва
14:00 Билялетдинов: «Ак Барс» чувствует, что против нас играют с отдачей. Это помогает
13:50 Стиллман: «Адмирал» должен был брать очки в матче с «Ак Барсом»
13:38 Назаров — о прерванной серии побед «Нефтехимика»: переживём и двигаемся дальше
13:33 Мартемьянов: «Амур» не вошёл в игру из-за недельного перерыва. Работал до конца
13:21 Хауден: подписывая контракт с «Динамо» Мн, не думал о сборной Канады
13:14 Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка
12:53 Хичкок: Радулов адски сражается за шайбу, запредельно конкурентоспособен
12:31 «Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед
12:27 Радулов — о переводе Шипачёва в АХЛ: меня тоже отправляли в фарм-клуб, и я играл
12:13 Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками
11:58 Итоги дня для россиян в АХЛ: первый гол Толчинского и первая победа Георгиева
11:55 Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
11:40 В Канаде установили памятник кубку Стэнли за $2,15 млн
11:17 Беднар — об уверенной победе над «Чикаго»: тройка Маккиннона летала по льду
10:46 Макдэвид — о поражении от «Кэпиталз»: у «Ойлерз» впереди ещё 72 матча
10:31 Овечкин: «Кэпиталз» не удаются спаренные матчи, игра с «Калгари» — большой тест
10:08 Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах
09:58 Тротц — об уверенной победе над «Ойлерз»: это шаг к созданию идентичности
09:40 Кузнецов — о своём втором голе: не увидел партнёров, сделал всё сам
09:29 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:21 АХЛ. У Березглазова гол, пас и «+3» в игре с «Лихай Вэлли», у Георгиева 27 сейвов
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: +4» Овечкина и 27 минут Проворова
09:00 Продолжит ли Назаров побеждать и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:59 Сейвы Бобровского, Василевского и Варламова — в числе лучших на прошедшей неделе
08:49 НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели
08:33 Наставник фарм-клуба «Вегаса»: мне никто не объяснил, почему Шипачёв уехал
08:21 Стэмкос: окончание нашей с Кучеровым серии — не конец света. Начнём новую
08:13 Кузнецов признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Овечкин — второй
08:00 Гиббонс -1-й после Ковальчука игрок «Дэвилз», реализовавший буллит в меньшинстве
07:47 «Эдмонтон» — «Вашингтон»: Кузнецов обыграл четверых и забил потрясающий гол
07:38 «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Кузнецов забил 2 гола, Овечкин сделал 3 ассиста
07:34 Гецлаф: со Стэмкосом и Кучеровым сейчас никто не сравнится, но мы их остановили
07:26 QMJHL: форвард «Шикутими» Герман Рубцов оформил дубль
07:08 Карлайл — об игре против Стэмкоса и Кучерова: они не любят, когда им мешают
06:48 Дадонов: «Флориде» надо было больше забивать. Иногда моменты есть, а голов — нет
06:43 «Колорадо» победил «Чикаго», Анисимов отметился заброшенной шайбой
06:25 Победный гол после вбрасывания «Кингз» забили за 0,4 секунды до конца ОТ
06:01 Восьмой в карьере хет-трик Тавареса помог «Айлендерс» разгромить «Нэшвилл»
05:45 «Сент-Луис» уверенно обыграл «Коламбус», Бобровский не играл
05:37 «Миннесота» добыла волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина
Все новости RSS
Партнерский контент