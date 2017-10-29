М. Бирюков: жена — мой личный тренер, всё лето пресс качаем

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков рассказал о своей семье.

«Мы познакомились с женой совершенно случайно в Ярославле. Благодаря моему другу детства оказались в одной компании. Я сразу обратил на Элю внимание. Чисто внешне девушка мне очень понравилась. Мы разговорились, и я пригласил её на следующий день в кинотеатр. Когда же пришёл на свидание нарядный, с цветами, сильно удивился, увидев Эльвиру вместе с ребёнком. Был абсолютно не готов к такому повороту событий, подумал, что это её маленький сын, а не племянник. Прежде чем повести под венец, я ухаживал за ней года три. Не сомневался в том, что услышу в ответ «да». Ведь мы уже жили года полтора вместе. А предложение руки и сердца сделал Эле в смс. Грандиозную свадьбу устраивать не стали. Отметили в Ярославле, где были лишь мамы, папы, самые близкие родственники и друзья. Из хоккеистов присутствовали ёеша Потапов, Леша Пепяляев и Кирилл Лебедев с супругами.

Я бываю очень вспыльчив, хотя и отхожу быстро. Что может вывести из колеи? Связанное с работой, когда что-то не получается. Дома это всё лучше не выплёскивать, но иногда бывают сложные моменты. И порой могу завестись из-за какой-нибудь мелочи. Эля знает, когда лучше промолчать, а когда может стоит дать совет и встряхнуть. Эля – человечек добрый, отзывчивый и заботливый. Мне с ней спокойно и комфортно. Когда нахожусь от жены вдали, очень сильно скучаю.

Жена поддерживает меня на всех матчах, где я играю, высказывает свою точку зрения. После поединков может сказать: «Ты был сегодня крутой, мы тобой гордимся» или «Не расстраивайся, завтра будет новый день»… В какие-то технико-тактические схемы игры Эля, конечно, не внедряется, но со стороны видит – по настроению и глазам – хорошо я выступлю или не очень. И ещё она является моим личным тренером. Мы с ней практически всё лето пресс качаем. Эля же профессионал, знает, как правильно работать с мышцами и делать растяжку. Я иногда ленюсь, супруга меня подталкивает», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.