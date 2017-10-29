Судья КХЛ Павел Комаров найден в «Шереметьево» с пробитой головой

Известного хоккеиста и действующего арбитра КХЛ Павла Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту «Шереметьево». Судья летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород через Москву и во время пересадки был обнаружен водителем трансфера без сознания уже после того, как его самолет вылетел. ЧП произошло в пятницу днём. В тяжёлом состоянии еКомарова доставили в больницу.



Жена судьи Екатерина Комарова рассказала, что арбитр прилетел в Москву из Риги, где судил матч между рижским «Динамо» и «Авангардом» со своим коллегой — Сергеем Беляевым. Около 15.00 судьи приземлились в «Шереметьево», откуда Сергей уехал в город, а Павел должен был вылетать в 16.30 в Нижний Новгород. Екатерина несколько раз созванивалась с ним, по её словам ничего странного и подозрительного она не замечала в разговоре. В одной из бесед Павел рассказал ей, что встретил в бизнес-зале коллегу — известного арбитра Сергея Кулакова, с которым они общались с 15:35 до 15:50, а потом мужчины разошлись, так как летели разными рейсами. Врачи не уверены, что Павел споткнулся, упал и разбил голову: травма несовместима с повреждениями, которые медики диагностировали арбитру. У судьи открытая черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове.



«Последний раз Павел позвонил в 16:10, сказал, что уже едет в автобусе на посадку в самолет. Если бы он был с кем-то, то непременно бы мне сообщил. Мы договорились, что когда он прилетит, то позвонит мне, и я приеду его встретить. Если он не зашёл на борт улетающего самолета, почему его не искали? Потом, если он не полетел, то его багаж должен был улететь в Нижний Новгород, однако мне его выдали в «Шереметьево». То есть получается, что сумку сняли с рейса. Мой муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолёта обычно отличается. Почему он поехал в общем большом автобусе в самолет?», — рассказала Екатерина Комарова.