Главный арбитр КХЛ: угрозы жизни Комарова нет, работать пока не будет

Судья КХЛ Павел Комаров находится в больнице и в ближайший месяц не будет работать на матчах КХЛ. Об этом рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. При этом угрозы жизни Комарова нет.



«Судья Павел Комаров в настоящий момент находится в больнице, информации о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет. По моей информации, угрозы жизни в настоящий момент нет», — сказал Анисимов.

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