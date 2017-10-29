Швец-Роговой поедет с «Витязем» на выезд

Нападающий «Витязя» Артём Швец-Роговой рассказал о своём состоянии, подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выезда по маршруту Ханты-Мансийск — Омск — Астана. Команда занимает 11-е место в Западной конференции.

«Чувствую себя хорошо. В последнем домашнем матче неудачно попали в руку. Продолжить матч с «Локомотивом» не получилось — было больно, пришлось уйти. Если тренер поставит, то на выезде буду играть.

Прошедшая домашняя серия? Все понимают, насколько серьёзные сейчас матчи. На каждый матч выходили с желанием, старались. Пока не всё получается. Хорошо сыграли с минским «Динамо». Выезд? Самое главное — не опускать руки. Мы всё проанализировали. На выезде будет тяжеловато без болельщиков.

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Также видео доступно на официальном канале «Витязя» в YouTube.