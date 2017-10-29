Белов: турнирное положение «Витязя» можно изменить, хороший пример — «Спартак»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился ожиданиями от выезда по маршруту Ханты-Мансийск — Омск — Астана и высказался о текущем положении дел в команде. «Витязь» выиграл 9 матчей из 28 в сезоне и занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Швец-Роговой поедет с «Витязем» на выезд

«Нужно исправлять ситуацию, нам нужны очки. Команда попала в сложную ситуацию. Но осталась половина чемпионата, всё ещё можно изменить. Хороший пример — «Спартак». Было сложно, но они выиграли пять матчей подряд. И всё перевернулось с ног на голову. Об этом ребятам и говорили.

Мы провалили выезд. Матчи складывались так, что могли и должны были брать очки. Как снежный ком — появилась неуверенность, да и команды серьёзные попались. Уверенность придёт с победами. Другого рецепта нет.

Афиногенов тренировался в общей группе. Он был почти готов и с «Локомотивом», но мы перестраховались, решающее слово было за врачами. Нет сомнений, что он примет участие в ближайшем матче. На выезд поедут все, кто есть, кроме Станислава Романова. Воронков с нами едет. К завтрашней игре он будет не совсем готов, а в следующих матчах, возможно, болельщики его увидят. На выезд поедут 29 человек — 26 полевых игроков и 3 вратаря. Будем смотреть, кто из вратарей в каком психологическом состоянии находится и лучше выглядит.

Паники в команде нет. Психологическое напряжение есть. Одна-две победы — и ребята должны почувствовать уверенность.

Также видео доступно на официальном канале «Витязя» в YouTube.